https://static.news.ru/photo/a4ee0f64-970d-11e9-bf45-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший директор актёра Никиты Джигурды Антонина Саврасова, хорошо знающая кухню телешоу, рассказала, зачем продюсеру Бари Алибасову понадобилось фейковое отравление средством для прочистки труб, а также подсчитала, сколько он на этом заработал.

Я хорошо знаю Алибасова. Он гений пиара. Вот и устроил пиар-кампанию. И повод есть — 30-летие группы «На-На», их юбилейный гастрольный тур, — рассказала Саврасова «Комсомольской правде».

По её словам, видео с промыванием желудка сразу после отравления было продано на телевидение за $10 тысяч. Кроме того, за интервью Андрею Малахову Алибасову заплатили 300 тысяч рублей, а за появление в студии шоу «Привет, Андрей!» он получил ещё полмиллиона. Сейчас к эфиру готовятся и другие программы с участием Алибасова, за которые ему также были выплачены приличные гонорары.

По моим прикидкам, Бари больше двух миллионов уже поднял на своей типа болезни. Да ещё добавьте бесплатную рекламу «На-На», — заключила женщина.

Дочь актрисы и супруги Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга также не стала отрицать, что на отравлении знаменитого продюсера в настоящее время зарабатываются огромные деньги.

Сейчас на нём зарабатывают все кому не лень. И он сам тоже. Работает огромная машина по развлечению зрителей. Задача узнать правду не стоит. Нужен рейтинг, провокация, праздник, фанфары, — сказала она.

За официальным комментарием «КП» обратилась к токсикологу Института им. Склифосовского Павлу Рожкову, который подтвердил, что Алибасов проходил лечение в больнице, однако отказался отвечать на другие вопросы.

При этом токсиколог Виктор Шилов, заведующий кафедрой токсикологии и экстремальной медицины СЗГМУ им. И. И. Мечникова, отметил, что отравление могло быть, но подчеркнул, что ни о каком ожоге пищевода четвёртой степени не может идти и речи.

Ранее News.ru писал о том, что врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев не исключил, что Алибасов, попавший в реанимацию после случайно выпитого средства для прочистки труб «Крот», мог инсценировать своё отравление. Медик усомнился в поставленном тому диагнозе, так как его выписали из больницы слишком быстро.