https://static.news.ru/photo/2bd27f9a-b448-11e9-857a-fa163e074e61_660.jpg Виктория Крутая Фото: instagram.com/victoriakrut

Поклонники заговорили о разладе в семье Игоря Крутого. Фанаты заподозрили, что дочь известного продюсера Виктория рассталась с мужем ресторатором Давидом Берковичем.

Слухи о их расставании появились уже давно, однако теперь они получили вполне реальные доказательства. 29 июля композитор отметил свой юбилей. Праздник проходил в Турции, куда были приглашены близкие музыканта. Однако среди них не оказалось мужа Виктории. Также журналисты обратили внимание, что из инстаграма девушки исчезли совместные фотографии с бизнесменом. Как отмечает « СтарХит », супруги узаконили свои отношения в 2014 году, а в 2015 Виктория спала мамой, родив ресторатору дочку. Сейчас дочь Крутого занимается музыкой и планирует выпустить две песни.

Ранее, как писал News.ru, что Игорь Крутой отметит 65-летие концертом с известными музыкантами. Большое шоу готовится к 3 ноября. В концерте примут участие такие звёзды, как Анна Нетребко и Андреа Бочелли. Также выступят Аида Гарифуллина, Вадим Эйленкриг и Юрий Башмет.