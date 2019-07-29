https://static.news.ru/photo/0f7871a8-b1f8-11e9-b255-fa163e074e61_660.jpg Наталья Фриске Фото: friske_natalia/instagram.com

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья приняла решение расстаться со своим мужем Сергеем. Заявление на развод от пары уже поступило в Перовский ЗАГС Москвы. Как сообщили друзья бывших возлюбленных, причиной расставания стали постоянные конфликты, которых стало ещё больше после переезда супругов на Шри-Ланку.

Наташа и Серёжа испытывали сильные чувства, но со временем, как это часто случается, страсть поутихла, а проблем прибавилось. Как и все, они ссорились, а потом мирились. В 2018-м открыли совместный бизнес — кафе на Шри-Ланке — и переехали на остров. Здесь они столкнулись с неожиданными трудностями, и семья начала трещать по швам, — рассказали « СтарХиту » в окружении пары.

Младшая сестра Жанны Фриске и сотрудник МЧС Сергей Вшивков расписались 16 августа 2013 года. Свадебное торжество прошло в усадьбе Кусково. Влюблённые прожили вместе более пяти лет, однако так и не обзавелись собственными детьми.

Ранее News.ru писал, что отец скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске обвинил бывшего зятя — телеведущего Дмитрия Шепелева в вандализме. По его словам, Шепелев якобы испортил замок на двери московской квартиры, принадлежавшей артистке.