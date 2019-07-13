https://static.news.ru/photo/3045ef78-a5fa-11e9-94e3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Организатор концертов Сергей Лавров считает, что грузинские артисты сейчас не востребованы в России, однако он сообщил, что Вахтангу Кикабидзе предлагали 50 тысяч евро за выступление на территории РФ.

Кикабидзе предлагали 50 тысяч евро за выступление в России. Он отказался по политическим соображениям, — сообщил URA.RU Лавров.

По словам Лаврова, Тамара Гвердцители, Диана Гурцкая и Сосо Павлиашвили уже давно не окупают своих концертов, единственным вариантом заработка для них остаются корпоративы. Павлиашвили, например, за корпоратив просит 8–10 тысяч евро.

Как писал News.ru, певец и режиссёр Вахтанг Кикабидзе отреагировал на обвинение в том, что выступает в России с «тайными корпоративами», чтобы заработать себе на жизнь. Информацию о том, что артист регулярно ездит в Россию «на заработки», распространил актёр Борис Клюев. По его словам, концерты грузинского певца хорошо оплачиваются. При этом он якобы требует, чтобы данные о его нахождении на российской территории не попадали в СМИ.