Стал известен состав жюри «Голос. Дети»

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Светлана Лобода

В креслах наставников сразу две певицы: Светлана Лобода и Пелагея. Трио вместе с ними составит Валерий Меладзе. Новый сезон выйдет в эфир в феврале.

Детский «Голос» сложно представить без Пелагеи, а вот для Светланы Лободы это будет дебют на Первом канале. Пять лет назад она была в составе жюри украинской версии конкурса. Певица готовится не только к участию в проекте: совсем скоро она даст несколько сольных концертов, которые пришлось перенести на январь из-за экстренной операции на почке.

Очередной сезон телепроекта «Голос. Дети» станет шестым по счёту. Среди его участников вокалисты в возрасте до 14 лет. Ведущий проекта — Дмитрий Нагиев. Имя его соведущей пока не называется. Предыдущий сезон шоу Нагиев вёл вместе с Агатой Муцениеце.