https://static.news.ru/photo/f61735fa-afc2-11e9-825b-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что состояние продюсера ухудшилось — врачи диагностировали у него сужение пищевода, не исключив проведение операции. Сейчас продюсер может принимать пищу только в жидком виде.

Врачи НИИ им. Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см, — цитирует RNS Горжанкина.

Он отметил, что эти данные хуже тех, что были выявлены в ходе предыдущего обследования. По его словам, сужение пищевода является предсказуемым последствием отравления.

Как писал News.ru, Леонид Дзюник, работавший продюсером «Тату» и Филиппа Киркорова, рассказал о своём отношении к произошедшему с Алибасовым. По его мнению, менеджеров музыканта стоит уволить. Пиарщики решили популяризовать образ Алибасова за счёт инцидента с «Кротом», однако не продумали всех необходимых деталей.