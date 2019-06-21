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Неадекватное состояние Бари Алибасова вызвано последствиями медикаментозной комы. Такое мнение высказал психиатр Дмитрий Клевцов. Он проанализировал недавнее интервью продюсера и усомнился в том, что всё это может быть обманом.

Нет, категорически нет. Это не эпатаж, не желание поднять интерес к своей персоне. Такие состояния действительно могут быть. К счастью, они краткосрочные, легко поддаются лечению, — заявил он в беседе...