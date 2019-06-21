Михаил Рольник Фото: Михаил Рольник/instagram.com

Врачи не делают никаких прогнозов относительно выздоровления бывшего ведущего телеканала MTV Михаила Рольника. Он по-прежнему находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.

Он находится в медикаментозной коме. Врачи вводят его в это состояние, чтобы заниматься... Он не дышит сам и так далее, — сообщила «360» подруга Рольника Ася Калясина.

Она добавила, что экс-ведущего подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его лечение контролирует главный врач Боткинской больницы.

Слишком много диагнозов и разных проблем. Просто они их решают по мере возможности. Он в очень хороших руках, — резюмировала она.

О том, что Рольник оказался в больнице, стало известно 13 июня. Журналисту внезапно стало плохо прямо на улице и его увезли в карете скорой помощи, которую вызвали прохожие. По предварительным данным, звезда MTV отравился контрафактным алкоголем, писал News.ru.

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