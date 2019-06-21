Состояние впавшего в кому ведущего MTV остаётся тяжёлым
Алсу Жамалетдинова
13:30, 21 июня 2019
https://static.news.ru/photo/15053dbe-9410-11e9-b0e5-fa163e074e61_1024.jpgМихаил РольникФото: Михаил Рольник/instagram.com
Врачи не делают никаких прогнозов относительно выздоровления бывшего ведущего телеканала MTV Михаила Рольника. Он по-прежнему находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.
Он находится в медикаментозной коме. Врачи вводят его в это состояние, чтобы заниматься... Он не дышит сам и так далее, — сообщила «360» подруга Рольника Ася Калясина.
Она добавила, что экс-ведущего подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его лечение контролирует главный врач Боткинской больницы.
Слишком много диагнозов и разных проблем. Просто они их решают по мере возможности. Он в очень хороших руках, — резюмировала она.
О том, что Рольник оказался в больнице, стало известно 13 июня. Журналисту внезапно стало плохо прямо на улице и его увезли в карете скорой помощи, которую вызвали прохожие. По предварительным данным, звезда MTV отравился контрафактным алкоголем, писал News.ru.