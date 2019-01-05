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Солистка Little Big оказалась в эпицентре урагана в Таиланде

Софья Таюрская instagram.com/sonyatayurskaya

Софья Таюрская

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Вокалистка петербургской группы Little Big Софья Таюрская и режиссёр Алина Пязок находились на острове Самуи в Таиланде, когда на страну обрушился мощнейший за последние 55 лет ураган «Пабук».

«Обещанный тайфун к нам так и не пришёл, но было весело. А как ваш год начался?» — написала певица в своём Instagram.

Она также опубликовала фотографию, где стоит под проливным дождём. На заднем фоне — туристы, которые спокойно сидят под навесом местных баров.

Ранее News.ru писал, что турист из России утонул на острове Самуи в Таиланде во время тропического шторма. При этом представители посольства РФ в королевстве считают, что гибель россиянина не связана с ураганом. Тем не менее десятки тысяч туристов покинули островную часть страны из-за непогоды.


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