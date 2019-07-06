https://static.news.ru/photo/c79086ac-a007-11e9-979d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Один из солистов группы «Иванушки International» Кирилл Андреев сообщил, что на пике популярности участники коллектива много пили. Одна из вечеринок с алкоголем закончилась для него трепанацией черепа.

По словам артиста, собутыльник однажды ударил его головой о столб. Медики провели трепанацию, после которой певец перестал пить совсем.

Он почувствовал, что находился в шаге от смерти, передаёт ФАН .

Ранее News.ru писал, что солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов выдохнул с облегчением. Он прошёл обследование на онкологию — музыкант здоров.