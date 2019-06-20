https://static.news.ru/photo/d365931a-93b3-11e9-8698-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press

Исследовательская компания Mediascope изучила аудиторию популярного телепроекта «Дом-2» и пришла к выводу, что большая часть его зрителей — пенсионеры, а не школьники. На долю людей старше 55 лет приходится 31,3% телезрительской аудитории проекта, на долю людей в возрасте от 35 до 54 лет — 29,1%, что в сумме составляет более 60% немолодых россиян, являющихся поклонниками проекта, сообщает «Комсомольская правда».

Пенсионеры признаются, что им интересно наблюдать, как общается между собой нынешняя молодёжь: ведь в реальной жизни юноши и девушки не посвящают взрослых в свои отношения.

Что касается зрителей в возрасте от 18 до 34 лет, на которых и рассчитан проект, то их доля составляет 36,2%. И почти не смотрят «Дом-2» дети: на долю зрителей от 4 до 17 лет приходится только 3,5% аудитории проекта.

Немолодые поклонники проекта воспринимают его как хорошо разыгранный спектакль, где отсутствие актёрского образования у участников выдаёт их полностью. Им, считают пенсионеры, явно подсказывают, когда ругаться, кричать друг на друга. Но тут же после очередного скандала участники спокойно разговаривают друг с другом, что в реальной жизни после обиды просто невозможно.

Примитивность отношений на проекте отмечают и психологи, но просмотр шоу вреда не несёт. Иногда, считают специалисты, это даже полезно и даже людям с высшим образованием. Просмотр подобного шоу помогает сбросить стресс и напряжение, так как современный человек не может позволить себе разораться или громко захохотать на работе, на улице и даже дома. Эмоции заблокированы, но здесь приличные люди имеют возможность резонировать с эмоциями героев, что и даёт психологическую разрядку.

Кроме того, непотребное поведение героев проекта даёт возможность повысить самооценку и возвыситься над ними, но именно этот лёгкий путь получения эмоций приводит к зависимости от шоу. Психологи советуют тем, кто постоянно смотрит «Дом-2» сходить к специалисту и разобраться с подавленными эмоциями. Впрочем, добавляют психологи, в жизни можно столкнуться с куда более жёсткими семейными «разборками», которые в отличие от реалити-шоу заканчиваются куда трагичнее.

Ранее News.ru сообщал, что телепроект «Дом-2» ждут грандиозные перемены. Реалити-шоу будут транслировать в эфире до конца 2019 года, затем продюсеры телестройки обещают зрителям сюрприз.