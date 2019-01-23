Собчак заявила о проблемах после драки Виторгана и Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак сообщила о «масштабных проблемах». Это публикация появилась на фоне драки между ее мужем Максимом Виторганом и Константином Богомоловым.
Собчак прокомментировала информацию об уходе из L’Officiel и рассказала о задолженности по зарплате. При этом она отметила, что эта проблема сейчас не является для неё первостепенной.
«Конкретно сегодня у меня проблемы помасштабнее, чем невыплаченная зарплата», — написала она в своём Telegram-канале.
21 января появились первые сообщения, что режиссер и актер подрались из-за Ксении Собчак. По словам очевидца, травмы получил только Богомолов. Сам он написал в Instagram о переломах, сообщал News.ru. Режиссёр готов вернуться к работе благодаря усилиям врачей.
Позже в Сети появилось видео драки между режиссёром и актёром.