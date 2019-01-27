Собчак заранее знала о вопросах НТВ про драку Виторгана

https://news.ru/storage/news/14000cf69956a8086d3eff28e8363be5/c93583a9-c915-44d1-9102-1027f8b20d5b_850.jpg Aleksey Bychkov/Global Look Press

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак, со скандалом покинувшая студию НТВ из-за вопросов о драке между её мужем актёром Максимом Виторганом и театральным режиссёром Константином Богомоловым, на самом деле заранее знала о том, что журналисты будут говорить с ней на эту тему. Кроме того, Собчак перед началом программы лично согласовала вопросы, на которые будет отвечать.

В доказательство имевшейся договорённости телеканал НТВ опубликовал переписку с телеведущей, в которой она выражает согласие говорить о нашумевшей потасовке в центре Москвы.

Согласно одному из скринов, Собчак попросила сначала говорить о политике и ситуации на Украине, а в конце программы обещала рассказать подробности драки Виторгана и Богомолова. При этом в списке вопросов, отправленных телеведущей на согласование, первые два касались личной жизни, поэтому теледива не могла их не заметить.

Ранее News.ru писал о том, что Ксения Собчак после инцидента в студии написала в своем Telegram-канале, что её пригласили говорить о ситуации на Украине. О том, что среди тем окажется и драка её мужа с предполагаемым соперником, по словам телеведущей, речи не шло. Неожиданную смену темы разговора она назвала обманом и ушла.