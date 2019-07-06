Фото: Сергей Булкин/News.ru

Телеведущая Кения Собчак сообщила в своём Instagram, что стала совладелицей рекламного агентства. Внимательные подписчики знаменитости обнаружили в её посте, состоящем из семи предложений, восемь ошибок.

По мнению некоторых комментаторов, эта публикация показывает, когда Собчак сама ведёт свой аккаунт. При этом подписчики отметили, что журналистка уже не в первый раз пишет с ошибками.

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Сегодня у меня и у @julprudko очень важный день! Я стала совладелицей и партнером рекламного агенства, к работе которого давно и с восхищением присматривалась- @junejuly.pr Когда я читаю лекцию в рамках своего мастеркласса «Теория успеха» мне часто задают вопрос: «как сделать так чтоб тебя заметили?». И вот вам конкретный пример : я познакомилась с @julprudko много лет назад и просто увидела как эта хрупкая рыжеволосая красавица умеет и любит работать. Четко,профессионально,и при этом всегда с улыбкой) . Поэтому, когда родилась в моей голове очередная безумная идея ,я уже была уверена кто мне поможет ее осуществить! Ждите новостей, а пока: мы вместе, мы рядом, и будем помогать русским дизайнерам покорять мир! #sisterhood

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Ранее News.ru писал, что Собчак показала подписчикам в Instagram фотографию своего голого сына Платона. Снимок она сопроводила подписью: «Доехали до моря». Пользователи негативно отреагировали на публикацию.

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