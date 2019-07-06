https://static.news.ru/photo/ec3c2066-69f6-11e9-b0ea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Телеведущая Кения Собчак сообщила в своём Instagram, что стала совладелицей рекламного агентства. Внимательные подписчики знаменитости обнаружили в её посте, состоящем из семи предложений, восемь ошибок.

По мнению некоторых комментаторов, эта публикация показывает, когда Собчак сама ведёт свой аккаунт. При этом подписчики отметили, что журналистка уже не в первый раз пишет с ошибками.

Ранее News.ru писал, что Собчак показала подписчикам в Instagram фотографию своего голого сына Платона. Снимок она сопроводила подписью: «Доехали до моря». Пользователи негативно отреагировали на публикацию.