Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак, оказавшаяся в эпицентре скандала из-за слухов о её романе с театральным режиссёром Константином Богомоловым, раскритиковала россиян за повышенный интерес к драке своего супруга Максима Виторгана с «соперником».
Она призвала общественность интересоваться театром, а не подобными разборками.
«Как говорил Довлатов, Сталин — тиран, но кто написал миллион доносов?» ― написала Собчак в своём в Telegram-канале.
При этом телеведущая подчеркнула, что ей предъявляют «скандальность» и «Дом-2», выводя в топ новостей бытовые потасовки знаменитостей.
Ксения Собчак ранее также опубликовала пост в Instagram, посвящённый Анне Карениной. Таким образом, решили пользователи, журналистка обозначила своё место в завязавшемся любовном треугольнике.
News.ru писал о том, что известный российский актёр Максим Виторган набросился с кулаками на режиссёра Константина Богомолова в одном из кафе в центре Москвы. Причиной потасовки могли стать слухи о романе Ксении Собчак с театральным режиссёром. Сразу же после драки телеведущая забежала в помещение кафе и направилась к Богомолову, которому Виторган разбил нос.