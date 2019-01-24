Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова

https://news.ru/storage/news/8933f9a7313b28099b006e0319c71b65/8f997e50-7d02-4440-92f8-ca675cb2b8d1_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак, оказавшаяся в эпицентре скандала из-за слухов о её романе с театральным режиссёром Константином Богомоловым, раскритиковала россиян за повышенный интерес к драке своего супруга Максима Виторгана с «соперником».

Она призвала общественность интересоваться театром, а не подобными разборками.

«Как говорил Довлатов, Сталин — тиран, но кто написал миллион доносов?» ― написала Собчак в своём в Telegram-канале.

При этом телеведущая подчеркнула, что ей предъявляют «скандальность» и «Дом-2», выводя в топ новостей бытовые потасовки знаменитостей.

Ксения Собчак ранее также опубликовала пост в Instagram, посвящённый Анне Карениной. Таким образом, решили пользователи, журналистка обозначила своё место в завязавшемся любовном треугольнике.

News.ru писал о том, что известный российский актёр Максим Виторган набросился с кулаками на режиссёра Константина Богомолова в одном из кафе в центре Москвы. Причиной потасовки могли стать слухи о романе Ксении Собчак с театральным режиссёром. Сразу же после драки телеведущая забежала в помещение кафе и направилась к Богомолову, которому Виторган разбил нос.