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Собчак выложила видео с полуголым Смоловым

Ксения Собчак Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ксения Собчак

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Телеведущая Ксения Собчак продолжает активно подогревать интерес общественности к своей персоне. На этот раз светская львица опубликовала в своём Instagram небольшой видеоролик, на котором она обнимается с полуобнажённым футболистом Фёдором Смоловым.

На кадрах глаза спортсмена закрыты чёрным прямоугольником с надписью «Вот он!!! Мой герой», однако нападающий «Локомотива» угадывается по чертам лица и многочисленным татуировкам.

Имя Ксении Собчак стало чаще появляться в СМИ в связи с дракой между её мужем Максимом Виторганом и театральным режиссёром Константином Богомоловым, которому приписывают роман с телеведущей. 21 января Виторган избил соперника в центре Москвы. Вскоре актёр также намекнул супруге, что в ближайшее время может быть замечен в обществе другой женщины.


#ФедорСмолов #видео #КсенияСобчак
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