Собчак выложила видео с полуголым Смоловым

https://news.ru/storage/news/f4bce3c074d5638fe1cd8bbfa84035d3/cc5a5b87-1123-47f1-8c07-bd5856dcad55_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак продолжает активно подогревать интерес общественности к своей персоне. На этот раз светская львица опубликовала в своём Instagram небольшой видеоролик, на котором она обнимается с полуобнажённым футболистом Фёдором Смоловым.

На кадрах глаза спортсмена закрыты чёрным прямоугольником с надписью «Вот он!!! Мой герой», однако нападающий «Локомотива» угадывается по чертам лица и многочисленным татуировкам.

Имя Ксении Собчак стало чаще появляться в СМИ в связи с дракой между её мужем Максимом Виторганом и театральным режиссёром Константином Богомоловым, которому приписывают роман с телеведущей. 21 января Виторган избил соперника в центре Москвы. Вскоре актёр также намекнул супруге, что в ближайшее время может быть замечен в обществе другой женщины.