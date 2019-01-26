Собчак выложила видео с полуголым Смоловым

Телеведущая Ксения Собчак продолжает активно подогревать интерес общественности к своей персоне. На этот раз светская львица опубликовала в своём Instagram небольшой видеоролик, на котором она обнимается с полуобнажённым футболистом Фёдором Смоловым.
На кадрах глаза спортсмена закрыты чёрным прямоугольником с надписью «Вот он!!! Мой герой», однако нападающий «Локомотива» угадывается по чертам лица и многочисленным татуировкам.
Имя Ксении Собчак стало чаще появляться в СМИ в связи с дракой между её мужем Максимом Виторганом и театральным режиссёром Константином Богомоловым, которому приписывают роман с телеведущей. 21 января Виторган избил соперника в центре Москвы. Вскоре актёр также намекнул супруге, что в ближайшее время может быть замечен в обществе другой женщины.