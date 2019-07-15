https://static.news.ru/photo/d5996388-a749-11e9-bb63-fa163e074e61_1024.jpg Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты и бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Собчак приняла участие во флешмобе звёзд по состариванию и выложила своё фото в соцсетях. Телеведущая умилилась тому, как она будет выглядеть в пожилом возрасте.

Поклонники могут увидеть фото Ксении Собчак на её страничке в Instagram. Телеведущая написала, что всегда знала, что «настоящей красоткой» станет только в старости.

А чё, вполне благородно, вполне могу идти на свой третий президентский срок в таком виде, — пишет Собчак.

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Флешмоб по состариванию своего внешнего вида проходит в соцсетях уже несколько дней: посмотреть, как они будут выглядеть после 60, решили Гарик Харламов, Вадим Галыгин, актриса Кристина Асмус.

Ранее News.ru сообщал, что посол чемпионата мира по футболу — 2018 Виктория Лопырёва отреагировала на выпад телеведущей Ксении Собчак. Ранее Собчак в беседе с её экс-супругом, нападающим сборной России по футболу Фёдором Смоловым, заявила, что не понимает, как ему могут одновременно нравиться Ларс фон Триер и Виктория Лопырёва.