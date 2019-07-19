Ксения Собчак Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак возмутилась реакцией пользователей соцсетей на её публикацию о репутации. Звезде телеэкрана не понравилось, что россияне до сих пор попрекают её участием в проекте «Дом-2».

Собчак отметила, что она хулиганка, но не как не ведущая развлекательных шоу, мать, журналист или политик. Соответствующую публикацию бывший кандидат в президенты России разместила в Instagram.

Я люблю смешивать жанры, клоунадствовать в «Блондинке в шоколаде», а потом ехать в Чечню брать интервью у Кадырова. Участвовать в политических дебатах и примерять девичьи платья. Брать интервью у Волочковой и сразу после — у Ларса фон Триера. Поэтому уже прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим «Домом-2», — говорится в её сообщении.

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Вчерашний пост вызвал бурю в комментариях (впрочем как и всегда) -работодатели писали что мнению бывших работодателей доверять можно еще меньше ,чем проворовавшимся сотрудникам, а меня опять (вот не надоедает же людям) попрекрали домом два в контексте журналистики и политики. Друзья! Хочу признаться в важном. Прежде всего я не ведущая развлекательных шоу. Не мать. Не политик. Не журналист. Я хулиганка. И это основное ,что меня определяет. Я люблю смешивать жанры,клоунадствовать в блондинке в шоколаде ,а потом ехать в Чечню брать интервью у Кадырова. Участвовать в политических дебатах и примерять девичьи платья. Брать интервью у Волочковой и и сразу после-у Ларса фон Триера. Поэтому уже прекратите махать,как поеденной молью ветошью , вашим домом2. Я люблю Степана Меньшикова ,Ксению Бородину и Ольгу Бузову также сильно и страстно, как люблю Джойса ,Фассбиндера и Фейхтвангера ,мать их)))) P.S. Да,и платьишко на мне - @yanadress

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Ранее News.ru сообщал, что Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Она назвала Россию в этом плане удивительной страной, в которой никому не важно, «что человек натворил в прошлом». Фолловеры телеведущей в комментариях припомнили бывшей ведущей «Дома-2» её поход в политику, отметив, что именно репутация помешала Собчак на президентских выборах.

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