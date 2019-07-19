https://static.news.ru/photo/740d7866-ac17-11e9-9d8d-fa163e074e61_1024.jpg Ксения Собчак Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак возмутилась реакцией пользователей соцсетей на её публикацию о репутации. Звезде телеэкрана не понравилось, что россияне до сих пор попрекают её участием в проекте «Дом-2».

Собчак отметила, что она хулиганка, но не как не ведущая развлекательных шоу, мать, журналист или политик. Соответствующую публикацию бывший кандидат в президенты России разместила в Instagram .

Я люблю смешивать жанры, клоунадствовать в «Блондинке в шоколаде», а потом ехать в Чечню брать интервью у Кадырова. Участвовать в политических дебатах и примерять девичьи платья. Брать интервью у Волочковой и сразу после — у Ларса фон Триера. Поэтому уже прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим «Домом-2», — говорится в её сообщении.

Ранее News.ru сообщал, что Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Она назвала Россию в этом плане удивительной страной, в которой никому не важно, «что человек натворил в прошлом». Фолловеры телеведущей в комментариях припомнили бывшей ведущей «Дома-2» её поход в политику, отметив, что именно репутация помешала Собчак на президентских выборах.