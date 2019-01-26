Собчак устроила скандал на НТВ

Телеведущая и бывшая кандидат в президенты России Ксения Собчак со скандалом покинула студию НТВ.
«Телеведущая устроила скандал и ушла из студии, где должна была прокомментировать драку между Виторганом и Богомоловым», — сказано на сайте телеканала.
В Сети появилась видеозапись, на кадрах которой Собчак идёт по коридору.
21 января в одном из московских ресторанов между супругом Собчак, актёром Максимом Виторганом, и режиссёром Константином Богомоловым произошла драка. Позже в Сети появилось видео потасовки, писал News.ru.