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Собчак устроила скандал на НТВ

Сергей Булкин/News.ru

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Телеведущая и бывшая кандидат в президенты России Ксения Собчак со скандалом покинула студию НТВ.

«Телеведущая устроила скандал и ушла из студии, где должна была прокомментировать драку между Виторганом и Богомоловым», — сказано на сайте телеканала.

В Сети появилась видеозапись, на кадрах которой Собчак идёт по коридору.

21 января в одном из московских ресторанов между супругом Собчак, актёром Максимом Виторганом, и режиссёром Константином Богомоловым произошла драка. Позже в Сети появилось видео потасовки, писал News.ru.


#скандал #собчак #НТВ
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