Собчак устроила скандал на НТВ

https://news.ru/storage/news/1cdf745a51314a58778227a7897ef738/88e3e7e5-1604-4ee5-80d8-1ef3536fd7f3_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Телеведущая и бывшая кандидат в президенты России Ксения Собчак со скандалом покинула студию НТВ.

«Телеведущая устроила скандал и ушла из студии, где должна была прокомментировать драку между Виторганом и Богомоловым», — сказано на сайте телеканала.

В Сети появилась видеозапись, на кадрах которой Собчак идёт по коридору.

21 января в одном из московских ресторанов между супругом Собчак, актёром Максимом Виторганом, и режиссёром Константином Богомоловым произошла драка. Позже в Сети появилось видео потасовки, писал News.ru.