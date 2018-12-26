Собчак сменила имидж на фоне слухов о разводе

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Телеведущая обновила стрижку и цвет волос

Ксения Собчак начала подготовку к Новому году с похода в салон красоты. Поклонники по достоинству оценили смену имиджа.

На фоне непрекращающихся разговоров о сложностях в семье Ксения Собчак сменила имидж. Экс-кандидат в президенты РФ вернулась к родному русому цвету волос. Телеведущая осталась довольна результатом.

«Подстриглась! В Новый Год — с новой стрижкой! Как вам?» — спросила Собчак у почти шести миллионов фолловеров в Instagram. Большинство заверили журналистку, которая ещё недавно была блондинкой, что обновление ей к лицу.

«Очень свежо и молодо, супер!», «Девочка влюбилась», «Круто, наоборот моложе!», «Ксения, обалдеть! Это просто восхитительно! Очень идёт!» — пишут в комментариях пользователи. Некоторые из них связали смену имиджа с разговорами о том, что Собчак связывают отношения с модным театральным режиссёром Константином Богомоловым. «Что делает женщина, которая влюбилась?! Правильно, меняет стрижку!» — делятся соображениями некоторые.

Ни Ксения Собчак, ни Максим Виторган не комментируют слухи. Хотя телеведущая не скрывает, что подобные разговоры задевают её, и она советует другим: «Не судите».