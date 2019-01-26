Собчак рассказала о скандале на НТВ после драки Виторгана

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Ксения Собчак

Известная телеведущая Ксения Собчак прокомментировала скандал на телеканале НТВ, в результате которого она покинула студию до начала съёмок.

«Договорились о интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федканала, готовлюсь войти в кадр, а там боксёрский ринг, два боксёра и длинная подводка про драку», — написала она в своём telegram-канале.

По словам теледивы, её пригласили в эфир поговорить о политике, но вместо этого пытались выведать подробности личной жизни. После чего она сразу ушла.

Ранее телеканал сообщил, что телеведущая не захотела комментировать недавнюю драку своего мужа, актера Максима Виторгана, с режиссером Константином Богомоловым, сопроводив это сообщение видео с идущей по коридору телестудии Собчак.

Ксения Собчак устроила скандал в гримерке НТВ. Ей не понравился сюжет о драке Виторгана и Богомолова, и она демонстративно хлопнула дверью. А вот и сам сюжет, который так разгневал @xenia_sobchak: https://t.co/sEEbEjRgP4 pic.twitter.com/GyqGnXLLEv — НТВ (@ntvru) 26 января 2019 г.

21 января Виторган набросился с кулаками на Богомолова в одном из кафе в центре Москвы. Причиной потасовки стали слухи о романе Ксении Собчак с театральным режиссёром. Сразу же после драки телеведущая забежала в помещение кафе и направилась к Богомолову, которому Виторган разбил нос.

Как писал News.ru, актёр Максим Виторган намекнул своей супруге — телеведущей Ксении Собчак, что в ближайшее время может быть замечен в обществе другой женщины.