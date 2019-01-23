Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова

https://news.ru/storage/news/219b367c595f2d0cbf1d246a2aa2d15f/950b444f-b3cd-4a37-b4a9-aae8b09a65da_850.jpg Nikolay Titov /Global Look Press

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак, из-за которой её супруг, актёр Максим Виторган разбил лицо режиссёру Константину Богомолову, присутствовала в ходе потасовки двух мужчин, возникшей возле одного из кафе в центре Москвы.

На видео, опубликованном РЕН ТВ, отчётливо видно, что сразу же после драки Собчак забежала в помещение кафе и направилась к пострадавшему режиссёру, которому Виторган разбил нос. На кадрах не видно мужа телеведущей, так как он, вероятно, уже покинул место происшествия. После конфликта в кафе также появилась бригада скорой помощи.

Собчак и Виторган поженилась в 2013 году. Сейчас они воспитывают сына Платона. Они не комментируют слухи о разводе, хотя Собчак не скрывает, что подобные разговоры задевают её. При этом телеведущая перестала носить обручальное кольцо.

Ранее News.ru писал о том, что известный российский актёр Максим Виторган набросился с кулаками на режиссёра Константина Богомолова в одном из кафе в центре Москвы. Причиной потасовки могли стать слухи о романе Ксении Собчак с кинорежиссёром.