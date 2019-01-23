Собчак отреагировала на драку Виторгана и Богомолова

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Ксения Собчак

Телеведущая дала понять, что развод не за горами

Ксения Собчак опубликовала пост, посвящённый Анне Карениной. В роли толстовской героини журналистка видит себя в истории, которую без устали обсуждают в Сети.

Вместо ожидаемого заявления о расставании с супругом Максимом Виторганом Ксения Собчак опубликовала давний кадр из фотосессии для глянцевого журнала. На съёмке она воплотила образ Анны Карениной, вскочившей на подножку поезда. Таким образом, решили пользователи, Собчак обозначила своё место в любовном треугольнике, который бурно обсуждается в Сети. Новость о том, что Максим Виторган нанёс увечья режиссёру Константину Богомолову, стала одной из самых читаемых по итогам дня. Интерес не угасает, так как участники не дают этого сделать.

Константин Богомолов подробно рассказал о полученных травмах: у него переломанный в двух местах нос и смещение костей черепа. Театральный режиссёр отдельно поблагодарил врача, оказавшего ему помощь, и заодно прорекламировал новый спектакль, к репетициям которого он приступает вместе с утверждёнными актёрами. Максим Виторган комментировать инцидент отказывается, запретив также семье делиться мыслями на этот счёт с прессой.

«Ребята, вы забодали! У нас телефон разрывается! Ни о слова о Максиме, прошу вас, мы не комментируем ситуацию!» — так эмоционально заметила в беседе с News.ru супруга Эммануила Виторгана Ирина Млодик.



Под снимком Ксении Собчак пользователи не скупятся на комментарии. «То есть мордобой мы обсуждать не будем?!», «К Вронскому?», «Каренин Вронскому рожу начистил, Анна кинулась в бега...» — иронично отмечают фолловеры.

Ранее News.ru писал о том, Ксения Собчак попала на видео на месте драки Максима Виторгана и Константина Богомолова.