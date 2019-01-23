USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,285 $   Brent61.71 $ Bitcoin3,582.09 $
МОСКВА-18°C13:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Собчак отреагировала на драку Виторгана и Богомолова

Ксения Собчак Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ксения Собчак

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Телеведущая дала понять, что развод не за горами

Ксения Собчак опубликовала пост, посвящённый Анне Карениной. В роли толстовской героини журналистка видит себя в истории, которую без устали обсуждают в Сети.

Вместо ожидаемого заявления о расставании с супругом Максимом Виторганом Ксения Собчак опубликовала давний кадр из фотосессии для глянцевого журнала. На съёмке она воплотила образ Анны Карениной, вскочившей на подножку поезда. Таким образом, решили пользователи, Собчак обозначила своё место в любовном треугольнике, который бурно обсуждается в Сети. Новость о том, что Максим Виторган нанёс увечья режиссёру Константину Богомолову, стала одной из самых читаемых по итогам дня. Интерес не угасает, так как участники не дают этого сделать. 

Константин Богомолов подробно рассказал о полученных травмах: у него переломанный в двух местах нос и смещение костей черепа. Театральный режиссёр отдельно поблагодарил врача, оказавшего ему помощь, и заодно прорекламировал новый спектакль, к репетициям которого он приступает вместе с утверждёнными актёрами. Максим Виторган комментировать инцидент отказывается, запретив также семье делиться мыслями на этот счёт с прессой. 

«Ребята, вы забодали! У нас телефон разрывается! Ни о слова о Максиме, прошу вас, мы не комментируем ситуацию!» — так эмоционально заметила в беседе с News.ru супруга Эммануила Виторгана Ирина Млодик. 

Под снимком Ксении Собчак пользователи не скупятся на комментарии. «То есть мордобой мы обсуждать не будем?!», «К Вронскому?», «Каренин Вронскому рожу начистил, Анна кинулась в бега...» — иронично отмечают фолловеры.

Ранее News.ru писал о том, Ксения Собчак попала на видео на месте драки Максима Виторгана и Константина Богомолова.


самое читаемое
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


Лента новостей
в мире 12:55
Китай выступил против стратегии разведки США
спорт 12:54
Бюджет РФС планируют увеличить
экономика 12:52
Средний размер ипотечного кредита вырос на 350 тыс. рублей
общество 12:50
Ящер ядозуб родился в Московском зоопарке
общество 12:48
РАН подтвердила ошибочность присвоения звания Патриарху
Другие новости
шоу-бизнес 12:27
Игорь Петренко забрал жену и дочь из роддома
шоу-бизнес 02:57
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес 16:16
Богомолов рассказал о полученных в драке переломах
шоу-бизнес 14:21
Виторган запретил семье комментировать драку
Поклонники актёра целиком на его стороне
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top