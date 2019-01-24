Собчак обменялась любезностями с Виторганом

https://news.ru/storage/news/26e815d287cd3516eaad99da1fd6ec02/050f7afc-9715-442f-a9ba-dd00e97ab9cc_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Максим Виторган и Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак, из-за которой произошла драка между её мужем, актёром Максимом Виторганом и театральным режиссёром Константином Богомоловым, вступила в переписку с супругом на странице его дочери от предыдущего брака Полины в Instagram.

Собчак прокомментировала фотографию, на которой запечатлён Виторган, поедающий пирожное.

«Приятного аппетита», - написала телеведущая.

Виторган сражу же отреагировал на комментарий и ответил жене взаимным пожеланием.

«И вам», - лаконично написал актёр.

instagram.com/polinavitorgan

Конфликт Виторгана и Богомолова произошел 21 января в одном из кафе, расположенных в центре Москвы. Актер попросил режиссера выйти на улицу, где несколько раз ударил Богомолова, разбив ему нос.

Ранее News.ru писал о том, что телеведущая Ксения Собчак, оказавшаяся в эпицентре скандала из-за слухов о её романе с театральным режиссёром Константином Богомоловым, раскритиковала россиян за повышенный интерес к драке своего супруга Максима Виторгана с «соперником». Она призвала общественность интересоваться театром, а не подобными разборками.