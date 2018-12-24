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Собчак обматерила Шнурова в стихах

Ксения Собчак vk.com/sobchak

Ксения Собчак

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Телеведущая Ксения Собчак ответила нецензурным стихотворением на выпад лидера группы «Ленинград». Певца возмутила позиция Ксении, которая сначала выставляет напоказ свою личную жизнь, а теперь требует её не обсуждать.

«Ну до чего ж смешные медиаперсоны!

Под свет софитов сами выставляли

Всю жизнь свою, фигуры и фасоны,

Семью, потом вдруг удивляются, — с *** ли,

Все копошатся, ой, в пространстве ихнем?» — написал музыкант в своём Instagram.

Ксения Анатольевна парировала на это, что она всего лишь «ставит рамки» для людей, чтобы те не вмешивались во все аспекты её жизни.

«Тебе как никому известен этот незамысловатый приём», — написала Собчак Шнурову и разразилась стихами.

«Всем тем, кто в ожидании кинца "Смотрите, она вышла без кольца"», — начинается стихотворение. 

Ранее News.ru писал, что Шнуров посвятил стихотворение личной жизни президента Владимира Путина. По словам музыканта, глава государства «помолвлен на России». В первой части своего произведения певец говорит о том, что обычное занятие и «ритуал» властей — это обещания накормить и напоить народ. 


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