Собчак о драке Виторгана и Богомолова: «Это не фейк, увы»

https://news.ru/storage/news/2fca5407b979d4ba6ab15019d8b208f5/5e263b41-7210-4d9f-a380-86bd5155303e_850.jpg Nikolay Titov/Global Look Press

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что драка её мужа Максима Виторгана с режиссёром Константином Богомоловым не является постановочной.

Это выяснилось во время переписки Собчак с сотрудником программы «Центральное телевидение», которая выходит на НТВ. На официальном сайте телеканала опубликованы скриншоты, из которых следует, что продюсеры хотели выяснить, является ли новость о потасовке фейком.

«Не фейк, увы», — коротко ответила Собчак.

Поводом стали появившиеся в соцсетях сообщения о том, что драка якобы была вирусной рекламой для нового интернет-шоу Собчак. Среди других вопросов, которые планировали задать светской львице, были и касаемые её недавней поездки на Украину. Продюсеров, в частности, интересовало мнение телеведущей об устроенном Петром Порошенко церковном расколе, а также её дальнейшие политические планы.

Как писал News.ru, уже во время съёмки программы Собчак со скандалом покинула студию, как только её попросили прокомментировать драку Виторгана и Богомолова. 21 января возле одного из московских кафе муж Собчак избил известного театрального режиссёра, которому приписывают роман с ней. Позже в Сети появилось видео потасовки.