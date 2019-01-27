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Собчак о драке Виторгана и Богомолова: «Это не фейк, увы»

Ксения Собчак Nikolay Titov/Global Look Press

Ксения Собчак

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что драка её мужа Максима Виторгана с режиссёром Константином Богомоловым не является постановочной.

Это выяснилось во время переписки Собчак с сотрудником программы «Центральное телевидение», которая выходит на НТВ. На официальном сайте телеканала опубликованы скриншоты, из которых следует, что продюсеры хотели выяснить, является ли новость о потасовке фейком. 

«Не фейк, увы», — коротко ответила Собчак.

Поводом стали появившиеся в соцсетях сообщения о том, что драка якобы была вирусной рекламой для нового интернет-шоу Собчак. Среди других вопросов, которые планировали задать светской львице, были и касаемые её недавней поездки на Украину. Продюсеров, в частности, интересовало мнение телеведущей об устроенном Петром Порошенко церковном расколе, а также её дальнейшие политические планы. 

Как писал News.ru, уже во время съёмки программы Собчак со скандалом покинула студию, как только её попросили прокомментировать драку Виторгана и Богомолова. 21 января возле одного из московских кафе муж Собчак избил известного театрального режиссёра, которому приписывают роман с ней. Позже в Сети появилось видео потасовки


#драка #НТВ #КсенияСобчак #МаксимВиторган #богомолов
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