Собчак о драке Виторгана и Богомолова: «Это не фейк, увы»

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что драка её мужа Максима Виторгана с режиссёром Константином Богомоловым не является постановочной.
Это выяснилось во время переписки Собчак с сотрудником программы «Центральное телевидение», которая выходит на НТВ. На официальном сайте телеканала опубликованы скриншоты, из которых следует, что продюсеры хотели выяснить, является ли новость о потасовке фейком.
«Не фейк, увы», — коротко ответила Собчак.
Поводом стали появившиеся в соцсетях сообщения о том, что драка якобы была вирусной рекламой для нового интернет-шоу Собчак. Среди других вопросов, которые планировали задать светской львице, были и касаемые её недавней поездки на Украину. Продюсеров, в частности, интересовало мнение телеведущей об устроенном Петром Порошенко церковном расколе, а также её дальнейшие политические планы.
Как писал News.ru, уже во время съёмки программы Собчак со скандалом покинула студию, как только её попросили прокомментировать драку Виторгана и Богомолова. 21 января возле одного из московских кафе муж Собчак избил известного театрального режиссёра, которому приписывают роман с ней. Позже в Сети появилось видео потасовки.