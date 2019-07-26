https://static.news.ru/photo/75b0095e-a6bc-4e4d-8cc0-1f03d0ffd6b8_1024.jpg Максим Виторган и Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак спровоцировала своего бывшего мужа актёра Максима Виторгана на скандал. Она оставила комментарий в Instagram к сообщению, в котором артист поздравил свою старшую дочь с 23-летием.

Моя гордость и радость, моя вечная ценность, поздравляю тебя! Будь счастлива! Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь, — написал он в шутку.

При этом Собчак юмора не поняла и решила иронично ответить бывшему супругу.

Тебя все мы бесим, это нормально, — написала она в ответ на сообщение, адресованное не ей.

Виторган решил выпад бывшей супруги не игнорировать и заметил, что она вдруг стала говорить не от своего имени, чего ранее не наблюдалось.

Мы? Откуда это желание говорить не от своего имени? При мне такого не было, — парировал актёр.

Пользователи Сети поспешили прекратить конфликт между экс-супругами и пожелали им обоим счастья. Многие также отметили, что комментариям Собчак на странице дочери актёра не место.

Свадьба Виторгана и Собчак состоялась в 2013 году, а в 2016-м у пары родился сын Платон. В начале 2019 года стало известно о романе телеведущей с театральным режиссёром Константином Богомоловым, после чего супруги со скандалом расстались.

Ранее News.ru писал о том, что Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану. На кадрах короткого ролика Собчак запечатлена в откровенном бикини голубого цвета. В определённый момент она смело поворачивается к объективу и демонстративно слегка оголяет свои ягодицы.