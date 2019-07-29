https://static.news.ru/photo/dac25b32-b250-11e9-b1a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Агент Михаила Галустяна Алексей Новацкий прокомментировал слухи о разводе популярного артиста с женой. Поводом для этого послужили недавние публикации в СМИ, а также появление актёра в компании неизвестной женщины.

С незнакомой дамой Галустян был замечен на борту самолёта, летевшего в Барнаул. При этом артист нервничал, не желал быть узнанным и не хотел фотографироваться с поклонниками, сообщает Пятый канал.

Кто-то из пассажиров якобы спросил артиста о супруге, на что шоумен ответил, что расстался с ней. Новость стала самой обсуждаемой в соцсетях: в браке юморист прожил 12 лет и только недавно он и его жена посвящали друг другу нежные посты в связи с очередной годовщиной.

Как выяснилось, слухи о разводе артиста не имеют под собой никакой почвы.

Никого не слушайте, это все ложь полная. Это все фейк, — сообщил Алексей Новацкий.

Ранее News.ru сообщал, что Москва и Киев смогут вести переговоры только в ситуации, когда президентом России станет такой же участник Клуба весёлых и находчивых (КВН), каким когда-то являлся нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение в беседе с украинскими СМИ высказал вернувшийся накануне из Польши на Украину экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.