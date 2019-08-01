https://static.news.ru/photo/8cf59f10-b442-11e9-91e5-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Alena Vodonaeva/instagram.com

Телеведущая Алёна Водонаева огорчилась тем, что ей придётся улететь из «цивилизованной страны» (США) и вернуться в «российскую действительность». Сейчас женщина находится в Лос-Анджелесе, где живёт больше месяца.

Известная модель опубликовала в Сети фото в одном из кафе или ресторанов Калифорнии. О предстоящем перелёте в РФ ей «не хочется даже начинать» думать.

В ближайшее время ждёт российская действительность. Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься и злые лица, начиная с аэропорта, — написала Водонаева на своей официальной странице в социальной сети Instagram .

Запись Водонаевой вызвала шквал критики в Instagram. Некоторые посоветовали ей остаться в Штатах.

Вот и оставайся там, раз такая умная, — разозлился пользователь под ником daniroslik.

Один из пользователей уверяет, что «плакать» по Водонаевой в РФ никто не будет.

Если ты останешься там и не вернёшься в Россию, мы сильно не расстроимся, плакать уж точно не будем, одной «вежливой» на дороге меньше, — прокомментировал публикацию юзер tinnaablack.

Как писал News.ru, 36-летняя бывшая участница шоу «Дом-2» Алёна Водонаева опубликовала откровенные снимки. На фото девушка позирует у покрытой граффити стены в центре Москвы, облачившись в плащ поверх полуголого тела. Пользователи поддержали девушку, отметив её красоту и уверенность в себе.