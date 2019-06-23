На снимке он стоит в костюме врача на фоне дорогой иномарки.
А говорят, у нас врачам мало платят, — подписал артист снимок.
Первый раз не смешно. Наверное, потому, что я врач. Работаю в трёх больницах, в результате набегает хоть какая-то сумма для более-менее нормальной жизни, — рассказал var792.
Вот и ты показал своё истинное лицо, — заметил пользователь под ником crystal_circus.
Ранее News.ru писал, что Слепаков подвергся жёсткой критике из-за стихотворения о Владимире Ленине. Получив огромное количество негативных комментариев, он с удивлением заметил, что его подписчики, оказывается, состоят в «клубе любителей Ленина и Сталина».