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Дочь Валерия Меладзе Инга развелась с мужем-иностранцем. Её брак с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.

Свадьба пары прошла в 2017 году. Торжество отмечали в пятизвёздочном отеле на родине жениха в Марракеше. Однако некоторое время назад влюблённые решили расстаться. Их отношения изжили себя, — рассказали «СтарХиту»...