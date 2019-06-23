Семён Слепаков (в центре) Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

На снимке он стоит в костюме врача на фоне дорогой иномарки.

А говорят, у нас врачам мало платят, — подписал артист снимок.
Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семёна Слепакова за его шутку о зарплатах медиков.
Поводом стала неудачная фотография, которую юморист разметил в Instagram.
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Подписчики юмор Слепакова не оценили и принялись критиковать его за неуместное высказывание.

Первый раз не смешно. Наверное, потому, что я врач. Работаю в трёх больницах, в результате набегает хоть какая-то сумма для более-менее нормальной жизни, — рассказал var792.

Вот и ты показал своё истинное лицо, — заметил пользователь под ником crystal_circus.

Ранее News.ru писал, что Слепаков подвергся жёсткой критике из-за стихотворения о Владимире Ленине. Получив огромное количество негативных комментариев, он с удивлением заметил, что его подписчики, оказывается, состоят в «клубе любителей Ленина и Сталина».

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