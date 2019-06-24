Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Музыкант и шоумен Семён Слепаков написал на своей странице в Instagram, что подписчики не поняли его сарказма.

Артист, чья фотография в медицинской форме у дорогого автомобиля, подписанная: «А говорят, у нас врачам мало платят» вызвало шквал возмущения в соцсетях, ответил на критику. Музыкант попросил подписчиков остыть и научиться «считывать юмор». Он уверен, что врачи его шутку оценили.

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По поводу внезапной волны хейта. Конечно, любопытно, как некоторые персонажи считывают юмор. Для тупых объясняю: иногда говорят одно, а имеют в виду совершенно противоположное. Это называется сарказм. Если вы серьезно думаете, что я хотел обидеть врачей, то у вас проблемы. И врачи тут не помогут, потому что это не лечится. Но очень радует, что в нашей стране у врачей так много заступников, готовых немедленно схватиться за свои гаджеты и пожертвовать семь секунд драгоценного времени на борьбу с несправедливостью. От этого врачам, конечно, намного легче. Кстати, не думаю, что увидев мой предыдущий пост они сильно оскорбились. У большинства представителей этой профессии с юмором всё в порядке. И еще: те, кто хоть немного знаком с моим творчеством, примерно представляют, мое мнение по вопросам социальной политики. А те, кто не знаком, ознакомьтесь и остыньте.

Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon)

Как уже писал News.ru, Слепаков подвергся жёсткой критике в Сети из-за стихотворения о Владимире Ленине. Получив огромное количество негативных комментариев в соцсети Instagran, Слепаков с удивлением заметил, что его подписчики, оказывается, состоят в «клуб любителей Ленина и Сталина».

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