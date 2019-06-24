https://static.news.ru/photo/178a687e-962d-11e9-9012-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Музыкант и шоумен Семён Слепаков написал на своей странице в Instagram, что подписчики не поняли его сарказма.

Артист, чья фотография в медицинской форме у дорогого автомобиля, подписанная: «А говорят, у нас врачам мало платят» вызвало шквал возмущения в соцсетях, ответил на критику. Музыкант попросил подписчиков остыть и научиться «считывать юмор». Он уверен, что врачи его шутку оценили.

Как уже писал News.ru, Слепаков подвергся жёсткой критике в Сети из-за стихотворения о Владимире Ленине. Получив огромное количество негативных комментариев в соцсети Instagran, Слепаков с удивлением заметил, что его подписчики, оказывается, состоят в «клуб любителей Ленина и Сталина».