Скарлетт Йоханссон назвала Интернет кротовой норой

https://news.ru/storage/news/4dc7b0fbb4c40a795fb433f8e82f3b7c/306aaeb7-5539-4c64-968c-68696dcc4f94_850.jpg Dennis Van Tine/Global Look Press

Актриса Скарлетт Йоханссон прокомментировала популярность видео с лицами звёзд, которые перенесены туда при помощи нейросети. Они заявила, что бороться с этим явлением невозможно.

Порнографические ролики с её лицом набирают миллионы просмотров в Сети, пишет The Washington Post. Но это не влияет на девушку, призналась она, ведь люди понимают, что на экране не Йоханссон.

«Я думаю, что преследовать по закону бессмысленно, потому что Интернет — это гигантская тёмная кротовая нора, которая пожирает сама себя», — сказала она.

Борьба с Интернетом и его развращённостью будет заведомо проигрышной, считает звезда. Защита фотографий авторским правом в любом случае работает только на территории США.

Ранее News.ru сообщал, что Скарлетт Йоханссон, раскритикованная в социальных сетях за планы исполнить роль трансгендерного мужчины в фильме «Массажный салон», ответила злопыхателям. Они заявили, что трансгендерных персонажей могут играть только актёры-транссексуалы.