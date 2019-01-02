Скарлетт Йоханссон назвала Интернет кротовой норой

Актриса Скарлетт Йоханссон прокомментировала популярность видео с лицами звёзд, которые перенесены туда при помощи нейросети. Они заявила, что бороться с этим явлением невозможно.
Порнографические ролики с её лицом набирают миллионы просмотров в Сети, пишет The Washington Post. Но это не влияет на девушку, призналась она, ведь люди понимают, что на экране не Йоханссон.
«Я думаю, что преследовать по закону бессмысленно, потому что Интернет — это гигантская тёмная кротовая нора, которая пожирает сама себя», — сказала она.
Борьба с Интернетом и его развращённостью будет заведомо проигрышной, считает звезда. Защита фотографий авторским правом в любом случае работает только на территории США.
Ранее News.ru сообщал, что Скарлетт Йоханссон, раскритикованная в социальных сетях за планы исполнить роль трансгендерного мужчины в фильме «Массажный салон», ответила злопыхателям. Они заявили, что трансгендерных персонажей могут играть только актёры-транссексуалы.