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Скарлетт Йоханссон назвала Интернет кротовой норой

Dennis Van Tine/Global Look Press

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Актриса Скарлетт Йоханссон прокомментировала популярность видео с лицами звёзд, которые перенесены туда при помощи нейросети. Они заявила, что бороться с этим явлением невозможно.

Порнографические ролики с её лицом набирают миллионы просмотров в Сети, пишет The Washington Post. Но это не влияет на девушку, призналась она, ведь люди понимают, что на экране не Йоханссон.

«Я думаю, что преследовать по закону бессмысленно, потому что Интернет — это гигантская тёмная кротовая нора, которая пожирает сама себя», — сказала она.

Борьба с Интернетом и его развращённостью будет заведомо проигрышной, считает звезда. Защита фотографий авторским правом в любом случае работает только на территории США.

Ранее News.ru сообщал, что Скарлетт Йоханссон, раскритикованная в социальных сетях за планы исполнить роль трансгендерного мужчины в фильме «Массажный салон», ответила злопыхателям. Они заявили, что трансгендерных персонажей могут играть только актёры-транссексуалы.


#интернет #ГОЛЛИВУД
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