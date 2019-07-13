https://static.news.ru/photo/c02bdc6a-a519-11e9-98e9-fa163e074e61_1024.jpg Певица Светлана Лобода Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Популярная певица Светлана Лобода вновь оказалась в эпицентре скандала. На этот раз артистка закатила истерику на проходящем в Санкт-Петербурге музыкальном фестивале «Белые ночи», куда её пригласили выступать.

По данным издания «Невские новости» , поводом для недовольства певицы стало отсутствие персональной VIP-гримёрной. Лобода осталась крайне недовольна тем, что ей приходилось делить одно помещение с другими артистами.

Международный фестиваль «Белые ночи» ежегодно проходит в Санкт-Петербурге с 1992 года.

Ранее пользователи Сети обвинили Лободу в присвоении чужой фотографии, на которой запечатлена девушка с красивой фигурой в стойке на голове. Лица при этом не было видно, поэтому поклонники артистки были уверенны, что на снимке запечатлена именно она. Однако позже модель из США заявила права на фото. В настоящее время публикация удалена со страницы Лободы.

Как писал News.ru, певица Наташа Королёва решила вмешаться в скандал, разгоревшийся вокруг откровенной фотографии коллеги по сцене Светланы Лободы, и тоже опубликовала снимок без одежды.