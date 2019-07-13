Популярная певица Светлана Лобода вновь оказалась в эпицентре скандала. На этот раз артистка закатила истерику на проходящем в Санкт-Петербурге музыкальном фестивале «Белые ночи», куда её пригласили выступать.
По данным издания
Международный фестиваль «Белые ночи» ежегодно проходит в Санкт-Петербурге с 1992 года.
Ранее пользователи Сети обвинили Лободу в присвоении чужой фотографии, на которой запечатлена девушка с красивой фигурой в стойке на голове. Лица при этом не было видно, поэтому поклонники артистки были уверенны, что на снимке запечатлена именно она. Однако позже модель из США заявила права на фото. В настоящее время публикация удалена со страницы Лободы.
Как писал News.ru, певица Наташа Королёва решила вмешаться в скандал, разгоревшийся вокруг откровенной фотографии коллеги по сцене Светланы Лободы, и тоже опубликовала снимок без одежды.