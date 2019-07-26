Главным шоу-бизнесовым скандалом недели стала нелицеприятная стихотворная перепалка Сергея Шнурова и Ксении Собчак. News.ru разбирается, с чего всё началось и к чему ведёт.

Ксения Собчак часто оставляет последнее слово за собой. В дискуссиях она обычно идёт до конца и на этот раз не изменяет себе. После реакции Сергея Шнурова на поэтический ответ Ксении, проиллюстрированный видео с её ягодицами в бикини, журналистка выстрелила новым словесным потоком, похожим на диалог с самой собой. Ксения лично и самостоятельно выложила изображение своей пятой точки в Instagram и сразу же задаётся вопросом о том, почему Шнурова преследуют «задницы».

В жуткую ночь после вечера хмурого

Что нарушает Серёжин уют?

Дряблые ж...ы приходят за Шнуровым!

Плоские ж...ы уснуть не дают!

Можно сказать: Ну, какая нам разница?

Я же во всём разобраться хочу:

Если кумира преследуют задницы,

Может, ему обратиться к врачу?

Рано Сергею готовить надгробие.

Ж...ы преследуют! Это же жесть!



Сергей Шнуров настолько быстр на ответ, что вся эта перепалка выглядит запланированной и тщательно подготовленной. В новом сатирическом высказывании Сергей Шнуров искренне жалеет режиссера Богомолова, настаивая на его авторстве «литературы».

Разбираясь в бесконечных потоках длинных поэтических писем знаменитостей, публика уже забыла, с чего, собственно, всё началось и к чему оно всё идёт?

Дело в том, что свой микроблог Шнуров предпочитает вести стихами. Для него это в порядке вещей — комментировать новости едкими рифмами, в которых артист часто высмеивает самого себя. Известные личности и до Ксении Собчак бывали под сатирическим прицелом острослова. Ранее музыкант писал юмористические стихи, реагируя на новости про «избитую супругу Марата Башарова», и саркастически высказывался после очередных экспертных комментариев Юрия Лозы, вступал и в настоящий стихотворный баттл с Иосифом Пригожиным. Продюсер певицы Валерии, кстати, тоже отвечал Сергею, и обе стороны смогли сохранить лицо в забавном конфликте, не скатываясь до низкопробных сравнений, несмотря на то, что предметом их споров была нецензурная лексика в песнях «Ленинграда».

В этом потоке юмористического творчества Шнура очередной прикол про Ксению не выглядел специальным наездом. Однако музыкант назвал журналистку «хитрож...й» в реакции на попытку Собчак вступить в двусмысленную переписку в «прощёное воскресенье» 11 марта с бывшей супругой Константина Богомолова актрисой Дарьей Мороз. Девушки перекинулись размышлениями об умении прощать и пошлости. Дарья не стала продолжать «ответы» Ксении, к тому же эта перепалка была слишком пространной и не содержала ни имён, ни конкретных указаний на персоны. Однако журналисты разглядели в этом назревающий скандал, который сдулся, так и не созрев. Весной семена юмора Шнурова упали в сдобренную почву, так как публичные отношения между Ксенией и Сергеем ранее были подогреты взаимными перебросом «любезностями» осенью 2018-го из-за истории с блокировкой на Youtube интервью Собчак и бывшей супруги Шнурова — Матильды (Елены Мозговой).

Стильная и сильная, на глубоких щах,

Кто сравнится с нею в правильных вещах?

С благодарностью и любовью всё

И везде, и всем мудрости несёт,

Честно, от души и глазами хлопая,

Не со зла она, просто хитрож...я.

Несколько месяцев прошло с тех пор, и скандал снова разгорелся практически с пустого места. На пресс-конференции фестиваля «Нашествие» журналисты спросили Шнурова, кто был его самым интересным оппонентом. Сергей ответил, что Константин Богомолов, который писал стихи за Собчак. В марте Ксения уже реагировала на подобные предположения Шнурова стихами в Instagram.

Ты решил со мной на смех стране

Стихотворно меряться х...и?

Выбор твой, не мне тебя судить

Хочешь, объясню расклад детально?

Ты меня не сможешь победить.

Мой — длиннее, он же — виртуальный.

Так был закончен весенний раунд скандальных «поэтов».

Продолжение настигло Ксению в июле... Телеведущая отдыхала на морях с тем самым режиссером Константином Богомоловым и развлекалась тем, что дразнила публику видеооткрытками про яхту, море и поцелуи. На этом фоне шутка Шнурова о стихах выглядела как бесценный подарок Ксении, которая рассматривает свой личный блог как бизнес-проект. Чем больше «хайпа», тем больше денег от рекламы — такой закон царит в блогосфере, на этом фоне артисты успешно монетизируют популярность.

19 июля Шнуров пошутил, что стихи за Собчак писал Богомолов, и понеслась... Ксения разразилась бранным ответом, наполненным грязными сравнениями, она клянётся «лабутенами и отчизной» что Богомолов ей не писал стихов и вызывает Шнурова на очередной стихотворный батл, обещая обеспечить «и свет, и саунд». В ответных стихах Сергей от батла как бы отказывается... но тексты никто не отменял, и в следующие три дня между Собчак и Шнуровым происходит раунд за раундом. Шнуров зарабатывает на стихах уже много лет, можно сказать, он профессиональный поэт и дышит рифмой, хоть зачастую и неприличной. Поэтому в его текстах чувствуется некоторая снисходительность к поэтическим потугам телеведущей.

Поклонники Шнурова знают, как уважает рок-музыкант тему про ж...у. Он даже написал в свое время песню, которая практически целиком и полностью состояла из строчки «У неё такая ж...а, в общем, я её люблю!». В принципе, Шнуров активно использует этот эротический образ в своём творчестве. Не удивительно, что, с явной симпатией глядя на Ксению, которая ещё несколько лет назад была «Ксюшей», он вспомнил именно про затычки. По крайней мере, это главный образ, с которым он проассоциировал звёздную приятельницу.

Перемазалась немного. Да уж, что там.

Будут спрашивать опять, — а ты была где?

Вот такая выпала работа,

Быть затычкой. Как бы в шоколаде.

Ксения пошла за этой провокацией и выложила то самое видео своей пятой точки, сдобренное новой порцией «поэзии». Особо искушённые поклонники телеведущей увидели в соединении стихов и изображения ягодиц метафору, указующую, из какого именно места вышло предлагаемое вниманию публики творчество и какого оно качества.

Не копируй Крылова с Эзопом,

Пусть язык будет жёстким и нервным:

х...й — так х...й! Если ж...а — так ж...а.

Ксению смущают недосказанности Сергея Шнурова, и она, действуя в своём провокаторском духе, пытается вывести Шнурова на мат. Но Сергей на это не «клюет» и записывает видео, в котором лично читает своё стихотворение.

Вы мне предлагаете сойтись

В честном риторическом бою?

Задницу не первой свежести

В Instagram выставив свою...

Таким образом в потоках «высоких» отношений артистов проступают их истинные лица. Подобные стихотворные перестрелки нельзя назвать новым изобретением, ведь ещё 200 лет назад Александр Сергеевич Пушкин уничтожал своих врагов язвительными эпиграммами в журналах. Ксения и Сергей — оба родом из Санкт-Петербурга, кому, как не им, нести в мир вековые культурные традиции, вот они и стараются, каждый в силу своих способностей.

Между тем Ксения Собчак вновь ждёт от Шнурова ответа... и дожидается. Музыкант пытается остановить этот батл миром, настаивая на том, что он общается всё же с Константином Богомоловым.

Хватит эксплуатировать несчастного

Константина, голодом моря.

Он поэмы строчит многочастные,

Пока вы резвитесь на морях.

Константин Богомолов между тем совсем не выглядит «несчастным». Театральный режиссер, худрук театра на Малой Бронной получает свою долю звёздного пиара. В последний год Богомолов выходит за рамки театра, пробуя себя в кинорежиссуре. Его сериал «Содержанки» прошёл довольно успешно, и теперь Константин запускает съёмки нового фильма.