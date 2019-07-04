Звезда сериала «Кухня» Ирина Темичева, похудевшая до 43 килограммов, упала в обморок на съёмочной площадке.
Актриса при нормальном весе в 52 килограмма из-за напряжённого рабочего графика похудела на 9 килограммов и в один из съёмочных дней потеряла сознание.
Буквально пять дней назад даже упала в обморок, впервые в своей жизни, — рассказала изданию StarHit Темичева.
По словам актрисы, после того, как она стала задыхаться, пришлось вызвать врачей, а съёмочный процесс остановили. Прибывшие медики констатировали голодный обморок и посоветовали женщине лучше питаться.
Ранее News.ru сообщал, что из-за голодания до обморока себя чуть не довела певица Анна Седокова. Из-за того, что девушка показалась себе слишком полной на фотографии, она несколько дней ничего не ела.