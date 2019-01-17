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Шукшина составит конкуренцию Малахову

Natalya Loginova/Global Look Press

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Актриса будет вести новое телешоу

Мария Шукшина возвращается на телевидение с новой программой. Анонсируя проект, актриса не сдержала эмоций.

Актриса будет вести развлекательную программу «Главная роль» на Первом канале. Героями шоу станут артисты, которые сыграют сцены из любимых зрителями фильмов. Среди членов жюри Мария Шукшина, Александр Михайлов, Авдотья Смирнова, Дмитрий Астрахан и Елена Яковлева.

«Скоро на Первом Канале стартует проект „Главная роль“, где известные люди, не-актеры, будут показывать нам с вами, на что они способны в КИНО! Наконец-то, мои хорошие, мы с вами отдохнем на действительно развлекательной программе!» — поделилась артистка на странице в соцсети.

Некоторое время Шукшина оставалась без работы на ТВ: её проект «В гости по утрам» исчез из эфирной сетки. Актриса не скрывает, что отрицательно относится к ток-шоу, более того, она не раз открыто заявляла: проекты, подобные шоу Андрея Малахова, нужно закрывать. Причиной конфликта с телеведущим послужили его эфиры с Фрейей Зильбер — бывшей возлюбленной её сына, которая родила от него ребёнка. Несмотря на приглашения и щедрый гонорар, Шукшина отказалась участвовать в съёмках. Оно и понятно, ведь актрису обвиняли в том, что она якобы не хочет общаться с внуком, а сын выплачивает на малыша алименты в размере всего лишь семи тысяч рублей.


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