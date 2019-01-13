Шоу «Короли льда» не отменят из-за болезни Плющенко

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Евгений Плющенко

Ледовое шоу «Короли льда», запланированное на 13 января, не отменят из-за госпитализации фигуриста Евгения Плющенко. Его просто не будет в программе.

«Шоу не отменяется, просто Евгения не будет. Все остальные фигуристы выступают, как запланировано», — сообщили РИА Новости в оргкомитете.

Ранее News.ru писал, что известный российский фигурист Евгений Плющенко попал в больницу. Спортсмен был госпитализирован в Москве ещё 10 января, но известно об этом стало только 12 января. Евгений обратился к медикам из-за сильных болей в спине. Фигуриста поместили в нейрохирургическое отделение одной из столичных больниц.