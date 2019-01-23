Шнурова вызвали на поединок из-за Волочковой

Казахстанская чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова вызвала на бой лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за высмеивание Анастасии Волочковой. Об этом спортсменка сообщила в своём Instagram.
«Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение», — написала спортсменка.
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Всем привет! Анастасия Волочкова приходила на мою открытую тренировку перед первым боем и произвела впечатление простого и открытого человека. То, что я читаю о ней в СМИ, не соответствует действительности. Кто пишет о ней гадости, просто не знает, насколько она доброжелательный человек. При этом Волочкова прославляет Россию своим балетным искусством, это очень тяжелое дело. Люди наоборот должны радоваться и уважать такой труд, а они выступают с такими якобы юмористическими стихотворениями. Это личная жизнь человека, она имеет полное право делать любые фотографии, Анастасия не маленькая девочка. Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение. . Ради интереса пусть обычный человек без подготовки просто возьмет и сядет на шпагат. Анастасия же всегда держит себя в хорошей форме. Люди, мне кажется, от скуки уже не знают, что сделать, и поэтому лезут в личную жизнь. Для меня тоже знакомо, когда люди, ничего не понимающие в этом виде спорта, мнят себя экспертами и пишут ужасные обидные комментарии. Эти чемпионы мира по комментариям в интернете просто ничего не добились в своей реальной жизни, не нужно воспринимать их всерьез. Я вообще предлагаю перед тем, как оставить комментарий, сначала представиться и рассказать, каких высот вы достигли, почему ваше мнение должно быть так ценно нам. @volochkova_art @shnurovs
Шарипова рассказала, что познакомилась с известной балериной на своей открытой тренировке перед первым боем. Боксёрша подчеркнула, что Волочкова продемонстрировала свою открытость и душевность.
Ранее Сергей Шнуров посвятил Анастасии Волочковой стихотворение, в котором высмеял её шпагат и манеру фотографироваться. В ответ девушка раскритиковала пристрастие певца к алкоголю.
Как писал News.ru, известный музыкант Юрий Лоза резко высказался о поэтическом баттле лидера музыкальный группы «Ленинград» и балерины Анастасии Волочковой. Певец подчеркнул, что их словесную перепалку нельзя относить к поэзии. Он также усомнился в танцевальных способностях Волочковой.