Шнурова вызвали на поединок из-за Волочковой

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Фируза Шарипова

Казахстанская чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова вызвала на бой лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за высмеивание Анастасии Волочковой. Об этом спортсменка сообщила в своём Instagram.

«Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение», — написала спортсменка.

Шарипова рассказала, что познакомилась с известной балериной на своей открытой тренировке перед первым боем. Боксёрша подчеркнула, что Волочкова продемонстрировала свою открытость и душевность.

Ранее Сергей Шнуров посвятил Анастасии Волочковой стихотворение, в котором высмеял её шпагат и манеру фотографироваться. В ответ девушка раскритиковала пристрастие певца к алкоголю.

Как писал News.ru, известный музыкант Юрий Лоза резко высказался о поэтическом баттле лидера музыкальный группы «Ленинград» и балерины Анастасии Волочковой. Певец подчеркнул, что их словесную перепалку нельзя относить к поэзии. Он также усомнился в танцевальных способностях Волочковой.