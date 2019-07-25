https://static.news.ru/photo/ec3c2066-69f6-11e9-b0ea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Певец Сергей Шнуров в стихотворной форме раскритиковал фигуру телеведущей Ксении Собчак, при этом посочувствовав её новому возлюбленному.

Ранее Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану.

В ответ на это лидер группы «Ленинград» написал очередное стихотворение, котором он называет фигуру экс-кандидата в президенты РФ «дряблой» и «рыхлой».

Как писал News.ru, Шнуров озвучит инопланетянина Лягуся в мультфильме «Белка и Стрелка 3». Ещё один пришелец Слонеж получит голос актёра Сергея Бурунова, сообщили в студии «КиноАтис».