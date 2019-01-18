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Шнуров посвятил стих эскортнице Рыбке

Сергей Шнуров vk.com/s_shnurov

Сергей Шнуров

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Музыкант Сергей Шнуров, посвящавший свои стихотворения президенту Владимиру Путину и журналистке Ксении Собчак, опустился до эскортницы и секс-тренера Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич).

По словам лидера «Ленинграда», девушка «приплыла» из Таиланда, где торговала телом под присмотром Алекса Лесли. Вспомнил исполнитель и ситуацию с миллиардером Олегом Дерипаской, тайно записанные разговоры с которым публиковала гражданка Белоруссии.

«Всё бы ничего и нет вопросов,

Но открылось кое-что хужей,

В проституцию втянула она боссов,

Вместе с ними государственных мужей.

И теперь придётся ей судиться.

Опорочила и капитал, и власть.

Развращала праведных блудница,

А не просто так за денежку [вступала в интимную связь]», — написал Шнуров на своей странице в Instagram.

Как сообщал News.ru ранее, сотрудники полиции вывезли Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова с территории аэропорта Шереметьево через чёрный ход. Рыбку, Лесли и других граждан задержали по прибытии из Таиланда. Их обвиняют по статье о вовлечении в занятие проституцией группой лиц.


#Рыбка #Шнуров
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