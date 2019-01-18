Шнуров посвятил стих эскортнице Рыбке

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Сергей Шнуров

Музыкант Сергей Шнуров, посвящавший свои стихотворения президенту Владимиру Путину и журналистке Ксении Собчак, опустился до эскортницы и секс-тренера Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич).

По словам лидера «Ленинграда», девушка «приплыла» из Таиланда, где торговала телом под присмотром Алекса Лесли. Вспомнил исполнитель и ситуацию с миллиардером Олегом Дерипаской, тайно записанные разговоры с которым публиковала гражданка Белоруссии.

«Всё бы ничего и нет вопросов, Но открылось кое-что хужей, В проституцию втянула она боссов, Вместе с ними государственных мужей. И теперь придётся ей судиться. Опорочила и капитал, и власть. Развращала праведных блудница, А не просто так за денежку [вступала в интимную связь]», — написал Шнуров на своей странице в Instagram.

Как сообщал News.ru ранее, сотрудники полиции вывезли Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова с территории аэропорта Шереметьево через чёрный ход. Рыбку, Лесли и других граждан задержали по прибытии из Таиланда. Их обвиняют по статье о вовлечении в занятие проституцией группой лиц.