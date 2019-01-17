Шнуров обнажился перед молодой женой

https://news.ru/storage/news/baba358fb08c107047f296114c3e7ee1/6ffbba52-f2c9-4614-98ea-1c23d747dde3_850.jpg Сергей Шнуров (группа Ленинград)/vk.com

Поклонники группы «Ленинград» увидели обнажённого, правда, по пояс, Сергея Шнурова. На фото присутствует и новая пассия шоумена Ольга Абрамова.

Снимок сделан на берегу моря или океана спутницей музыканта. Публикация размещена на официальной странице солиста в Instagram.

«Зима, крестьяне торжествуют», — гласит лаконичный комментарий поэта.

За считаные часы Шнуров в очках, но без футболки набрал свыше 300 тысяч лайков.

Ранее News.ru сообщал о том, что король российской поп-музыки Филипп Киркоров признан лучшим музыкантом 2018 года. На втором месте в списке лучших, по версии россиян, оказался пианист Денис Мацуев. «Бронза» досталась певцу Николаю Баскову. В рейтинге фигурирует и Сергей Шнуров.