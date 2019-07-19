https://static.news.ru/photo/daaa6294-aa48-11e9-8cf3-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Шнуров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Сергей Шнуров заявил, что самым интересным соперником в стихотворных баттлах для него стал режиссёр Константин Богомолов. По словам музыканта, именно он писал посты вместо телеведущей Ксении Собчак.

Он отметил, что не относится серьёзно к такого рода соревнованиям.

Что такое серьёзный соперник в такой игровой ситуации? Это смешно! — передаёт его слова НСН .

Конфликт в стихотворной форме между журналисткой и артистом начался в конце 2018 года. Тогда Собчак в Instagram прокомментировала слухи о своём новом романе. На это отреагировал Шнуров, указавший в ответном посте на абсурдность ситуации. Последняя публикация в этой перебранке датируется апрелем 2019 года.

Ранее News.ru писал, что коренной ленинградец Сергей Шнуров совершил самозахват общедомового имущества в доме XVIII века. Музыкант сделал из арки здания гараж для своего личного автомобиля.