Юморист Ефим Шифрин заявил, что первым разыграл телезрителей, прикинувшись тяжелобольным, чтобы проиллюстрировать слухи, которые тогда ходили о его здоровье. Таким образом, он обвинил продюсера Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления.
Интересно, это «чудо святого Йоргена», которое мне не пришло в голову запатентовать, станет вечным трендом похожих программ, — написал артист в Facebook.
Он добавил, что у команды ведущего Андрея Малахова должны уже появиться более свежие идеи для привлечения аудитории.
Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ Склифосовского из-за повреждения внутренних органов от выпитого средства для чистки труб, которое он перепутал с питьевым йогуртом. Медики диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
Как писал News.ru, коллеги по цеху Алибасова не верят в его отравление и считают, что всё это — хорошо срежиссированный спектакль.