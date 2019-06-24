https://static.news.ru/photo/b9c67296-967c-11e9-972f-fa163e074e61_1024.jpg Ефим Шифрин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юморист Ефим Шифрин заявил, что первым разыграл телезрителей, прикинувшись тяжелобольным, чтобы проиллюстрировать слухи, которые тогда ходили о его здоровье. Таким образом, он обвинил продюсера Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления.

Интересно, это «чудо святого Йоргена», которое мне не пришло в голову запатентовать, станет вечным трендом похожих программ, — написал артист в Facebook.

Он добавил, что у команды ведущего Андрея Малахова должны уже появиться более свежие идеи для привлечения аудитории.

Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ Склифосовского из-за повреждения внутренних органов от выпитого средства для чистки труб, которое он перепутал с питьевым йогуртом. Медики диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Как писал News.ru, коллеги по цеху Алибасова не верят в его отравление и считают, что всё это — хорошо срежиссированный спектакль.