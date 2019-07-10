https://static.news.ru/photo/447f0e68-a332-11e9-a4bc-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов стал новым героем передачи «На самом деле», которую ведёт журналист Дмитрий Шепелев. Эксперты в студии выяснили, что музыкант отравился вовсе не химикатами.

Ведущий программы представил переписку помощника продюсера Сергея Моцаря, в которой говорилось, что алкогольное отравление Алибасова необходимо выдать за что-то другое.

У меня нет пищевода, поэтому я уже четыре недели не ем ничего вообще, — ответил артист, доказывая, что он отравился средством для чистки труб.

Однако присутствующие в студии усомнились в его словах.

4 июня Алибасов попал в одну из московских клиник, случайно выпив жидкость для очистки труб. У музыканта якобы были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в столичной клинике, а 17 июня был выписан.

Как ранее писал News.ru, пользователи Сети раскритиковали новый клип группы «На-На». Они связали видео с отравлением продюсера коллектива Бари Алибасова.