Модель Ирина Шейк озвучила имя дочери, которую она родила от своего экс-бойфренда Брэдли Купера. Девочку зовут Лея де Сьен Шейк Купер.
По словам Шейк, она назвала дочку в честь своей бабушки, героини Великой Отечественной войны, переделав её имя на французский манер. Так «Галина» превратилась в «Лею». А приставка «де Сьен» означает «на Сене», в честь протекающей в Париже реки.
Она также рассказала, что именно бабушка учила её достигать своих целей, информирует
Ранее News.ru писал, что американский актёр и режиссёр Брэдли Купер разошёлся с российской моделью Ириной Шайхлисламовой, также известной как Ирина Шейк. Причину разрыва пара не озвучивала.