https://static.news.ru/photo/26841b06-a404-11e9-989d-fa163e074e61_1024.jpg Ирина Шейк Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Модель Ирина Шейк озвучила имя дочери, которую она родила от своего экс-бойфренда Брэдли Купера. Девочку зовут Лея де Сьен Шейк Купер.

По словам Шейк, она назвала дочку в честь своей бабушки, героини Великой Отечественной войны, переделав её имя на французский манер. Так «Галина» превратилась в «Лею». А приставка «де Сьен» означает «на Сене», в честь протекающей в Париже реки.

Она также рассказала, что именно бабушка учила её достигать своих целей, информирует Harper's Bazaar .

Ранее News.ru писал, что американский актёр и режиссёр Брэдли Купер разошёлся с российской моделью Ириной Шайхлисламовой, также известной как Ирина Шейк. Причину разрыва пара не озвучивала.