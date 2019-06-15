Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press

После разрыва отношений с актёром Брэдли Купером российская топ-модель Ирина Шейк, судя по всему, горевала недолго. Накануне вездесущие папарацци подкараулили знаменитость в Италии, где она беззаботно прогуливалась по улочкам Флоренции под руку со своей близкой подругой Стеллой Максвелл.

Сделав несколько снимков, фотографы выложили их в Instagram. Позже во Всемирной паутине появился видеоролик с коллажем снимков. На них Шейк и Максвелл обнимаются, держатся за руки, бросают друг на друга...