Сестра певицы Жанны Фриске Наталья опубликовала редкие фото артистки в годовщину её скоропостижной смерти.
Артистка скончалась 15 июня 2015 года после долгой борьбы с онкологией.
Наталья Фриске опубликовала фото с Жанной из семейного архива в истории в Instagram.
С самого утра реву, вспоминаю малышку. Время не лечит, только хуже становится, — написала родственница под одним из снимков.
Она добавила, что сегодня сходила на кладбище, чтобы принести свежих цветов, которые так любила певица.
Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович также поделилась воспоминаниями о Жанне Фриске.
Ты ушла, но ты навсегда в наших сердцах, смотрю на эту фотку и улыбаюсь, вспоминая все наши секретики и твой мягкий, добрый смех. Скучаю, — написала коллега Жанны Фриске в Instagram.
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Мне кажется, что это было вчера! Это наш <Ледниковый период > , мы каждый день проводили по 5 часов на льду , очень много трудились, побеждая свои страхи и боль. Мы всегда поддерживали друг друга, я помогала тебе освоить элементы фигурного катания, а ты болела за нашу пару Я тогда каталась с Пашей Колобковым и у нас был очень красивый номер. Я только вышла после проката на соревнованиях и мы совершенно счастливые, и беззаботные смеялись обсуждая мое выступление Ты ушла,но ты навсегда в наших сердцах , смотрю на эту фотку и улыбаюсь, вспоминая все наши секретики и твой мягкий ,добрый смех. Скучаю #жанна #скорбим #помним #ледниковыйпериод
Как ранее писал News.ru, представитель Русфонда сообщила, что благотворительная организация вернула обратно в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы Жанны Фриске, 7,98 млн рублей.