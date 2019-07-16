https://static.news.ru/photo/11e426e0-a815-11e9-b0cb-fa163e074e61_1024.jpg Влад Топалов Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Сестра певца Влада Топалова Алина объявила вслед за братом о своей свадьбе. Её избранник — эстонский бизнесмен, который к тому же скоро станет папой.

Томас Несон сделал Алине предложение в прошлом году. Но только сейчас пара решилась сыграть свадьбу, которая будет гораздо скромнее, чем у Влада.

Скорее, это роспись с празднованием, — так описала предстоящее торжество Алина изданию Starhit.

Алина Топалова — бизнесмен, она занимается организацией свадеб, у неё есть своё агентство.

Ранее News.ru сообщал, что певец Влад Топалов потратил на свадьбу с бывшей ведущей «Орла и решки» Региной Тодоренко свыше семи миллионов рублей. Пара обменялась кольцами на юге Италии в городе Сорренто.