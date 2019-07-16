Сестра певца Влада Топалова Алина объявила вслед за братом о своей свадьбе. Её избранник — эстонский бизнесмен, который к тому же скоро станет папой.
Томас Несон сделал Алине предложение в прошлом году. Но только сейчас пара решилась сыграть свадьбу, которая будет гораздо скромнее, чем у Влада.
Скорее, это роспись с празднованием, — так
описалапредстоящее торжество Алина изданию Starhit.
Алина Топалова — бизнесмен, она занимается организацией свадеб, у неё есть своё агентство.
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Сегодня ровно #год, как на малюсеньком островке на безумно красивом западном #побережье Норвегии Он встал на одно колено, и я сказала «да». Хотя еще в #мгновение нашего знакомства под ямайским ночным небом четырьмя месяцами ранее я уже знала, что так будет. Я уже знала, что мы будем семьей. Я уже знала, что ничто никогда не будет, как прежде. Я всегда говорила, что #счастье любит тишину, и я свято верю в это. Но я также знаю, что некоторым из вас будет очень важно сейчас это услышать. На днях я сказала одному своему другу, что я встретила Его только потому, что на пути к Нему - долгом по любым меркам - я ни на секунду не переставала верить, что рано или поздно встречу Его. Я верила в это, как безумная. Я очень четко представляла Его - я писала здесь об этом - какие у него #глаза, какая #улыбка, какой #голос, какие у него #руки. Когда мы встретились, я узнала Его сразу. Во взрослом возрасте очень сложно «сходиться» с человеком. У нас уже свои представления обо всем на свете, и идти на компромиссы, когда ты уже давно живешь так, как хочешь, и не зависишь ни от кого - #сложно. Но когда встречаешь своего человека, все в твоей жизни умножается на два. Становится ярче, сильнее, интереснее, красочнее, увереннее, богаче, понятнее. #Отношения - ежедневная работа, но если в основе лежит правильное понимание того, зачем они вообще нужны, то #вместе вы становитесь в два раза сильнее, чем порознь. Мне часто пишут «мне уже 27, а я все никак не встречу своего человека». Мне было «уже» 29. Лучше вам и не знать, что порой лезло мне в голову. Но ваш #человек скоро вам повстречается. Верьте в это, как никогда ни во что не верили. Я клянусь вам, что повстречается. Вы только ни за что не слушайте все то, что они все вам говорят. Что мне только не говорили, и за кого меня только не «выдавали» к этим «уже» 29-ти. «Поздно» только тогда, когда предал свою Мечту и согласился на меньшее. Милый. Люблю тебя. Спасибо за эту тишину. #пустьсегоднябудетденьлюбви #счастьявам #всебудетхорошо #обещаю
Ранее News.ru сообщал, что певец Влад Топалов потратил на свадьбу с бывшей ведущей «Орла и решки» Региной Тодоренко свыше семи миллионов рублей. Пара обменялась кольцами на юге Италии в городе Сорренто.