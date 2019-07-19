https://static.news.ru/photo/5e12f91e-aa6e-11e9-bf40-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Бузова Фото: Global Look Press

Сестра телеведущей Ольги Бузовой Анна решила повторить эстрадную карьеру родственницы и тоже выйти на сцену с песнями. Девушка записывает дебютную песню, о чём сообщила поклонникам в Instagram.

При этом сестра ведущей «Дома-2» только недавно заверяла подписчиков, что у неё нет ни слуха, ни голоса. Она долго сомневалась, выбирая карьеру артистки, но её, пишет Анна, поддержала мама.

Пока неизвестно, ни как называется песня Анны Бузовой, ни дата её выхода. «Певица» опубликовала лишь снимок из студии звукозаписи, пообещав держать публику в курсе.

Подписчики 31-летней Анны разделились на два лагеря: одни девушку поддержали, другие посчитали, что Бузова-младшая идёт по стопам сестры, третьи напомнили, что Анна сама признавалась в отсутствии слуха и голоса и даже назвали её инициативу «проклятием семейства Бузовых».

Ранее News.ru сообщал, что российская модель, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва поделилась своим мнением о деятельности поп-певицы Ольги Бузовой. По её словам, та не имеет отношения ни к музыке, ни к искусству.