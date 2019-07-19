Ольга Бузова Фото: Global Look Press

Сестра телеведущей Ольги Бузовой Анна решила повторить эстрадную карьеру родственницы и тоже выйти на сцену с песнями. Девушка записывает дебютную песню, о чём сообщила поклонникам в Instagram.

При этом сестра ведущей «Дома-2» только недавно заверяла подписчиков, что у неё нет ни слуха, ни голоса. Она долго сомневалась, выбирая карьеру артистки, но её, пишет Анна, поддержала мама.

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#comingsoon

Публикация от Анна Бузова (@annabuzova)

Пока неизвестно, ни как называется песня Анны Бузовой, ни дата её выхода. «Певица» опубликовала лишь снимок из студии звукозаписи, пообещав держать публику в курсе.

Подписчики 31-летней Анны разделились на два лагеря: одни девушку поддержали, другие посчитали, что Бузова-младшая идёт по стопам сестры, третьи напомнили, что Анна сама признавалась в отсутствии слуха и голоса и даже назвали её инициативу «проклятием семейства Бузовых».

Ранее News.ru сообщал, что российская модель, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва поделилась своим мнением о деятельности поп-певицы Ольги Бузовой. По её словам, та не имеет отношения ни к музыке, ни к искусству.

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