https://static.news.ru/photo/1fffdd2a-9a26-11e9-a28f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Juliya Khanina/Global Look Press

Экс-участница SEREBRO Ольга Серябкина призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой по группе Еленой Темниковой. По её словам, нетрадиционный роман продлился несколько лет.

Мы были вместе, как девушка с девушкой. Это она была моей любовью, а не наш продюсер, — цитирует портал Super слова певицы.

Она подчеркнула, что легко может доказать свои слова. Так, например, согласно райдеру, девушки всегда во время гастролей жили в одном номере.

Отношения, по словам Серябкиной, разрушились после начала её личного творческого роста. Певица предположила, что Темникова стала ей завидовать и ревновать.

Разлад начался из-за ревности и обычной женской конкуренции, — сказала она.

Кроме того, девушка опровергла свой роман с продюсером Максимом Фадеевым, назвав слухи выдумкой бывшей подруги, которая мстит ей за то, что они расстались.

Ранее News.ru писал о том, что экс-участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и Макс Фадеев состоят в любовных отношениях. Она добавила, что девушку не смущает тот факт, что продюсер женат.