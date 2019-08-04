https://static.news.ru/photo/d74327ba-b6ca-11e9-b683-fa163e074e61_660.jpg Сергей Пенкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец Сергей Пенкин отреагировал на смерть Вилли Токарева. Он назвал шансонье легендой и замечательным певцом.

Пенкин рассказал, что был лично знаком с Токаревым и последний раз встречался с ним во время гастролей в Германии. По словам артиста, шансонье приходил к нему на концерт с супругой, сообщает RT .

О смерти Вилли Токарева стало известно 4 августа. Певец скончался в возрасте 84 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Ранее News.ru писал, что известие о смерти Токарева шокировало певца Михаила Шуфутинского. Он заявил, что это потеря для целого поколения людей.