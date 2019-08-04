Российский певец Сергей Пенкин отреагировал на смерть Вилли Токарева. Он назвал шансонье легендой и замечательным певцом.
Пенкин рассказал, что был лично знаком с Токаревым и последний раз встречался с ним во время гастролей в Германии. По словам артиста, шансонье приходил к нему на концерт с супругой, сообщает
О смерти Вилли Токарева стало известно 4 августа. Певец скончался в возрасте 84 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Ранее News.ru писал, что известие о смерти Токарева шокировало певца Михаила Шуфутинского. Он заявил, что это потеря для целого поколения людей.