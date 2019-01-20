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Сергей Лазарев попросил подписчиков о помощи

Сергей Лазарев Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Лазарев

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Популярный певец Сергей Лазарев призвал своих поклонников помочь ему с выбором имени для нового члена семьи. Теперь в семействе музыканта не только маленький сын, но и пятнистый котёнок бенгальской породы.

«Знакомьтесь: мой новый питомец. Давайте выбирать имя. У меня два варианта: Тигра (помните мульт?) и Диего. Это пацан! Голосуем!» — подписал исполнитель фотографию с очаровательным зверьком.

При этом он прокомментировал покупку поговоркой: «Не было у бабы проблем, купила порося».

Ранее News.ru писал, что основным претендентом на участие в Евровидении-2019 является Сергей Лазарев, который в 2016 году занял на конкурсе третье место, при этом став лучшим по результатам зрительского голосования. Всего в шорт-лист включены семь кандидатов на участие в международном конкурсе. Среди них Ольга Бузова, Егор Крид, Manizha, Лена Темникова, Филипп Киркоров и Александр Панайотов.


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